У Британії виявили перші випадки африканського штаму, не пов’язані з мандрівками
У Британії виявили два випадки південноафриканського мутованого штаму коронавірусу у людей, які не мандрували до Південної Африки.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Ці двоє хворих також не мають серед знайомих людей, які самі нещодавно прибули з ПАР чи контактували з такими.
Перші випадки південноафриканського та бразильського штамів Британія зареєструвала ще раніше у січні, але тоді усі ці випадки були пов’язані з поїздками до вражених регіонів.
У зв’язку з цим відкриттям планують масове тестування населення, в тому числі безсимптомних, у частинах графства Суррей, де були виявлені ці випадки.
"Це запобіжний захід. Що більше випадків цього варіанту ми знайдемо, тим вищі шанси, що ми зможемо стримати подальше поширення цього штаму", - зазначила Рут Хатчінсон, директор центру громадського здоров’я Суррею.
Нагадаємо, раніше Британія заборонила мандрівки з Південної Америки та Португалії через новий "бразильський" штам, а також запровадила вимогу ПЛР-тесту від мандрівників з усіх без винятку країн.
Нових штамів найбільше побоюються через те, що вони можуть виявитися більш стійкими до вже розробленої вакцини від коронавірусу.
Компанія-розробник Moderna нещодавно заявила, що її вакцина працює проти "британського" та "південноафриканського" штамів, але проти останнього - з меншою ефективністю.