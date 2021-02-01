В Британии обнаружили первые случаи африканского штамма, не связанные с путешествиями

В Британии обнаружили два случая южноафриканского мутировавшего штамма коронавируса у людей, которые не ездили в Южную Африку.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Эти двое больных - также не из числа контактов тех людей, которые сами недавно прибыли из ЮАР или контактировали с ними.

Читайте также В Англии вакцину от коронавируса предложили уже во всех домах престарелых

Первые случаи южноафриканского и бразильского штаммов Великобритания зарегистрировала еще раньше в январе, но тогда все эти случаи были связаны с поездками в пораженных регионов.

В связи с этим открытием планируют массовое тестирование населения, в том числе бессимптомных, в частях графства Суррей, где были обнаружены эти случаи.

"Это мера. Чем больше случаев этого варианта мы найдем, тем выше шансы, что мы сможем сдержать дальнейшее распространение этого штамма", - отметила Рут Хатчинсон, директор центра общественного здоровья Суррей.

Напомним, ранее Британия запретила путешествия из Южной Америки и Португалии из-за нового бразильского штамма, а также ввела требование ПЦР-теста от путешественников со всех стран.

Новых штаммов больше всего опасаются из-за того, что они могут оказаться более устойчивыми к уже разработанной вакцине от коронавируса.

Компания-разработчик Moderna недавно заявила, что ее вакцина работает против британского и южноафриканского штаммов, но против последнего - с меньшей эффективностью.