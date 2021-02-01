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У Литві підтвердили зараження британським штамом коронавірусу

Понеділок, 1 лютого 2021, 15:39

У Литві підтверджений випадок захворювання британським штамом коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Наприкінці грудня 2020 року у мешканки Вільнюса підтвердили COVID-19. 12 січня 2021 року лабораторія НЦОЗ вислала зразки для дослідження в Роттердам (Нідерланди). 27 січня 2021 року була отримана відповідь, що в Литві виявлений штам SARS-CoV -2 з мутацією B.1.1.7", - сказав представник міністерства охорони здоров'я Вітаутас Бенюшис.

19 грудня британські служби підтвердили, що новий штам може швидше поширюватися. З'ясувалося, що в Британії цей штам став домінуючим.

Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що британський штам виявили у Польщі.

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