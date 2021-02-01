В Литве подтвердили заражение британским штаммом коронавируса

В Литве подтвержден случай заболевания британским штаммом коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"В конце декабря 2020 года у жительницы Вильнюса подтвердили COVID-19. 12 января 2021 года лаборатория НЦОЗ выслала образцы для исследования в Роттердам (Нидерланды). 27 января 2021 года был получен ответ, что в Литве обнаружен штамм SARS-CoV -2 с мутацией B.1.1.7 ", - сказал представитель министерства здравоохранения Витаутас Бенюшис.

19 декабря британские службы подтвердили, что новый штамм может быстрее распространяться. Выяснилось, что в Британии этот штамм стал доминирующим.

Напомним, 21 января стало известно, что британский штамм обнаружили в Польше.

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