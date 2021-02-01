Зеленський сподівається на кримінальну справу і покарання після санкцій проти Дубінського

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне притягнути до відповідальності усіх українців, звинувачених США у втручанні в американські вибори.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO, повний текст якого публікує пресслужба офісу президента.

В інтерв’ю Зеленського запитали, чи стоїть питання про притягнення до відповідальності в Україні осіб, звинувачених у сприянні російському втручанню у президентські вибори в США.

"Стоїть, обов’язково. … Я хочу, щоб була заведена кримінальна справа щодо цього. Я починав про це говорити, як з кабінету Порошенка був запис розмови з президентом Байденом, який тоді був віцепрезидентом, як ця розмова була записана, ким вона була записана, кому вона була передана чи продана – цим усім займаються правоохоронні органи. Вже є напрацювання, і скоро будуть результати. Але я дуже хочу, щоб у цьому списку, як і в санкційному списку, були всі прізвища. Депутатами якої партії вони б не були...

Люди повинні відповідати за те, що вони роблять. І тому (слід. – Ред.) ставити питання позбавлення мандатів, виходу з партії. Але ми повинні мати весь список – навіть тих, хто займав дуже високі посади до мого президентства. Всі, хто втручалися у вибори в Сполучених Штатах, якщо так було, повинні відповідати згідно із законодавством", - заявив президент.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів Сполучених Штатів розширило перелік осіб та компаній, звинувачених у втручанні у вибори в США.

У списку опинилися народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, ексдепутат Олександр Онищенко, експрокурор Костянтин Кулик, а також Андрій Теліженко - колишній співробітник українського посольства у США, який допомагав особистому адвокату президента Трампа Рудольфу Джуліані збирати в Україні інформацію, яка могла б нашкодити колишньому віцепрезиденту Джо Байдену на виборах 2020 року.

Їх вважають членами "пов’язаної з Росією мережі дезінформації", яка намагалася вплинути на вибори у США.

Дубінський став першим представником чинної української влади, що підпав під санкції США.

Раніше під санкціями за спробу вплинути на вибори опинився позафракційний депутат Андрій Деркач, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

Вашингтон звинувачує Деркача в тому, що понад 10 років він був активним російським агентом, підтримуючи тісні зв'язки з російськими спецслужбами.

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