Зеленский надеется на уголовное дело и наказание после санкций против Дубинского

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым привлечь к ответственности всех украинцев, обвиняемых США во вмешательстве в американские выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью программе Axios, выходящей на канале HBO, полный текст которого публикует пресс-служба офиса президента.

В интервью Зеленского спросили, стоит ли вопрос о привлечении к ответственности в Украине лиц, обвиняемых в содействии российскому вмешательству в президентские выборы в США.

"Стоит, обязательно... Я хочу, чтобы было заведено уголовное дело по этому поводу. Я начинал об этом говорить. Как из кабинета Порошенко была запись разговора с президентом Байденом, который тогда был вице-президентом, как этот разговор был записан, кем он был записан, кому эта запись была передана или продана - всем этим занимаются правоохранительные органы. Уже есть наработки и скоро будут результаты. Но я хочу, чтобы в этом списке, как и в санкционном списке, были все фамилии. Депутатами какой бы партии они ни были. Ни одна партия не должна отвечать за то или иное лицо.

Люди должны отвечать за то, что они делают. И поэтому (следует. - Ред.) поднимать вопрос о лишении мандатов, о выходе из партии. Но мы должны иметь весь список - даже тех, кто занимал очень высокие посты при моем президентстве. Все, кто вмешивался в выборы в Соединенных Штатах, если так было, должны отвечать по закону", - заявил президент.

Напомним, 11 января Министерство финансов Соединенных Штатов расширило перечень лиц и компаний, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США.

В списке оказались народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, экс-депутат Александр Онищенко, экс-прокурор Константин Кулик, а также Андрей Телиженко - бывший сотрудник украинского посольства в США, который помогал личному адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани собирать в Украине информацию, которая могла бы навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену на выборах 2020 года.

Их считают членами "связанной с Россией сети дезинформации", которая пыталась повлиять на выборы в США.

Дубинский стал первым представителем действующей украинской власти, оказавшимся под санкциями США.

Ранее под санкциями за попытку повлиять на выборы оказался внефракционный депутат Андрей Деркач, который публиковал пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.

Вашингтон обвиняет Деркача в том, что тот более 10 лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами.

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