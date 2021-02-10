Посольство Швеції у Мінську вже 5 місяців переховує двох білорусів від режиму Лукашенка

Двоє білорусів, які у вересні минулого року шукали притулку у шведському посольстві в Мінську, досі перебувають там.

Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Батько і син, Віталій і Владислав Кузнєчікі, 11 вересня намагалися проникнути в шведське посольство в столиці Білорусі з проханням про надання притулку в розпал масових протестів проти обрання Александра Лукашенка президентом країни.

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Виявивши, що вхідні двері закриті, їм вдалося перестрибнути через паркан на парковку дипломатичного комплексу.

"Ці двоє все ще перебувають в приміщенні посольства. Ми діємо так, як того вимагає ситуація, в тому числі щодо безпеки. Ми ведемо діалог з окремими особами", - повідомив представник МЗС Швеції, не вдаючись у подробиці.

За повідомленнями білоруських ЗМІ, обидва чоловіки перебувають під слідством після зіткнення демонстрантів і поліції під час акції протесту у Вітебську на початку вересня. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі за звинуваченням в насильстві щодо поліцейських.

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Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявляла в листопаді, що батько і син проникли в посольство "незаконно", і зазначила, що посольство в Мінську не є територією Швеції. Проте двоє чоловіків залишилися там і живуть в одній кімнаті.

"Вони (шведські дипломати. - Ред.), звичайно, не хочуть передавати їх білоруської поліції. Але водночас вони не хочуть створювати ситуацію, коли багато інших людей можуть прийти в посольство і попросити притулку", - сказав Мартін Уггла, голова шведської правозахисної організації Östgruppen.

Він сказав, що посольство може спробувати отримати гарантії від білоруської влади, що чоловіки не будуть заарештовані, або можуть супроводжувати їх до литовського чи польського кордону.

"Я думаю, що посольство Швеції ніколи не вижене їх без таких гарантій безпеки, тому що це може викликати серйозну критику тут, у Швеції", - сказав Уггла.