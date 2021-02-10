Посольство Швеции в Минске уже 5 месяцев прячет двух белорусов от режима Лукашенко

Двое белорусов, которые в сентябре прошлого года искали убежища в шведском посольстве в Минске, до сих пор находятся там пять месяцев спустя.

Эту информацию подтвердило Министерство иностранных дел Швеции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Отец и сын, Виталий и Владислав Кузнечики, 11 сентября пытались проникнуть в шведское посольство в столице Беларуси с просьбой о предоставлении убежища в разгар массовых протестов против избрания Александра Лукашенко президентом страны.

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Обнаружив, что входная дверь закрыта, они смогли перепрыгнуть через забор на парковку дипломатического комплекса.

"Эти двое все еще находятся в здании посольства. Мы действуем так, как того требует ситуация, в том числе по безопасности. Мы ведем диалог с отдельными лицами", - сообщил представитель МИД Швеции, не вдаваясь в подробности.

По сообщениям белорусских СМИ, оба мужчины находятся под следствием после столкновения демонстрантов и полиции во время акции протеста в Витебске в начале сентября. Им грозит до 6 лет лишения свободы по обвинению в насилии в отношении полицейских.

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявляла в ноябре, что отец и сын проникли в посольство "незаконно", и отметила, что посольство в Минске не является территорией Швеции. Однако двое мужчин остались там и живут в одной комнате.

"Они (шведские дипломаты. - Ред.), конечно, не хотят передавать их белорусской полиции. Но в то же время они не хотят создавать ситуацию, когда многие другие могут прийти в посольство и попросить убежища", - сказал Мартин Уггла, глава шведской правозащитной организации Östgruppen.

Он сказал, что посольство может попытаться получить гарантии от белорусских властей, что мужчины не будут арестованы, или могут сопровождать их к литовской или польской границе.

"Я думаю, что посольство Швеции никогда не выгонит их без таких гарантий безопасности, так как это может вызвать серьезную критику здесь, в Швеции", - сказал Уггла.