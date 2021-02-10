У Данії пропонують запровадити "тест на цінності" для отримання громадянства

У Данії пропонують запровадити нову вимогу у процедурі отримання громадянства - запитання та співбесіду для оцінки, чи поділяють кандидати на отримання громадянства цінності данського суспільства.

Така пропозиція є серед нововведень, запропонованих головною опозиційною силою, пише "Європейська правда" з посиланням на данське The Local.

Як повідомляють, ініціатива має певну підтримку і в уряді.

Існуючі процедури містять критерії щодо зайнятості, володіння мовою та несудимості, а також передбачають підписку про те, що кандидат поважає данські суспільні цінності та демократію.

У правоцентристській Ліберальній партії вважають, що цього недостатньо і на питання цінностей важливо звернути додаткову увагу.

"Якщо людина хоче стати громадяном Данії, вона має впустити Данію у своє серце... Інтеграція - це не про те, щоб "будувати мости". Якщо хтось не згоден, що Конституція має пріоритет перед Кораном, а жінки можуть обирати свого партнера - Данія не та країна, яка може стати для них рідною"", - зазначив речник партії у коментарі Jyllands-Posten.

Серед питань, які пропонують додати до опитувальника для кандидатів - як людина планує діяти, якщо потрібно обирати між вимогою данського закону та певними принципами своєї релігії, чи на їхню думку жінка може вільно обирати собі партнера.

Також до вимог пропонують включити мотиваційний лист, у якому людина повинна пояснити своє прагнення стати громадянином Данії. Завершальним етапом у процедурі має стати співбесіда.

Критики ініціативи ставлять під питання, чи можливо гарантувати щирість відповідей кандидатів, та припускають, що співбесіди будуть марнуванням часу й коштів; інші - про те, що це надмірне втручання у свободу думки і переконань.

Нагадаємо, Швеція нещодавно оголосила про плани запровадити мовну вимогу для набуття громадянства