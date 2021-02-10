В Дании предлагают ввести "тест на ценности" для получения гражданства

В Дании предлагают ввести новое требование в процедуре получения гражданства - вопросы и собеседование для оценки, разделяют ли кандидаты на получение гражданства ценности датского общества.

Такое нововведение предложила главная оппозиционная партия, пишет "Европейская правда" со ссылкой на датское The Local.

Как сообщают, инициатива имеет определенную поддержку и в правительстве.

Существующие процедуры предусматривают критерии по занятости, владению языком и несудимости, а также предусматривают подписку о том, что кандидат уважает датские ценности и демократию.

В правоцентристской Либеральной партии считают, что этого недостаточно и на вопрос ценностей важно обратить дополнительное внимание.

"Если человек хочет стать гражданином Дании, он должен впустить Данию в свое сердце... Интеграция - это не о том, чтобы "строить мосты". Если кто-то не согласен, что Конституция имеет приоритет перед Кораном, а женщины могут выбирать своего партнера - Дания не та страна, которая может стать для них родной", - отметил представитель партии в комментарии Jyllands-Posten.

Среди вопросов, которые предлагают добавить в опросник для кандидатов - как человек планирует действовать, если нужно выбирать между требованием датского закона и определенными принципами своей религии; может ли женщина свободно выбирать себе партнера.

Также в требования предлагают включить мотивационное письмо, в котором человек должен аргументировать свое стремление стать гражданином Дании. Завершающим этапом в процедуре должно стать собеседование.

Критики инициативы ставят под вопрос, возможно ли гарантировать искренность ответов кандидатов, и допускают, что собеседования будут пустой тратой времени и средств; некоторые считают, что это чрезмерное вмешательство в свободу мысли и убеждений.

Напомним, Швеция недавно объявила о планах ввести языковое требование для получения гражданства.