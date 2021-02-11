Президент Евросовета посетит Украину 2-3 марта, планируется поездка на Донбасс

Президент Европейского совета Шарль Мишель планирует посетить Украину с официальным визитом 2-3 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква.

По словам Жовквы, планируется, что в рамках этого визита Шарль Мишель посетит Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы четко понимаем задачи, стоящие перед нами для ускорения нашего движения к стратегической цели в отношениях с ЕС. Президент ожидает от правительства и парламента результативной работы по выполнению Соглашения об ассоциации и ключевых реформ. Это - единственный путь к успешной Украине", - сказал Жовква, которого цитирует пресс-служба ОП.

Мишель 9 февраля анонсировал свой визит в Украину, однако не называл конкретной даты. Представитель Мишеля уточнил, что глава Евросовета в марте посетит Украину, а также Грузию, чтобы подчеркнуть позицию ЕС по поддержке обоих государств.

Напомним, Европейский парламент приветствовал прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, но выразил обеспокоенность по поводу неудач в борьбе с коррупцией и постоянным олигархическим влиянием.

Накануне голосования Еврокомиссия расставила акценты относительно дальнейших отношений с Украиной. Подробнее читайте в полном переводе выступления Валдиса Домбровскиса от "Европейской правды".

Напомним, Украина и Европейский Союз в этом году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации в части торговли товарами.