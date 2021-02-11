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У Молдові партія Додона висунула свого кандидата у прем’єри 

Четвер, 11 лютого 2021, 14:07

Партія соціалістів експрезидента Молдови Ігоря Додона висунула свого кандидата на посаду прем’єра, одночасно з тим, як кандидатка від президентки Маї Санду вже представляла свою програму у парламенті. Втім, за Конституцією кандидатуру прем'єра може запропонувати лише президент. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

ПСРМ обрала на цю роль колишню міністерку фінансів Маріану Дурлештяну. Брифінг Додона у парламенті, на якому оголосили про це, відбувся паралельно з тим, як запропонована президенткою кандидат Наталя Гаврилиця презентувала свою програму і кабінет. 

Додон заявив, що ПСРМ пропонує свою кандидатку як керівницю перехідного уряду, який діятиме до початку роботи нового парламенту. 

"Ми пропонуємо створити парламентську більшість у складі не менше 51 депутата, яка буде діяти лише у перехідний період, до проведення дострокових виборів. Така парламентська більшість необхідна для затвердження нашого професійного й аполітичного кандидата", - заявив він. 

Додон також розкритикував кандидатуру Наталі Гаврилиці, назвавши її програму "пародією і набором фраз". 

Маріана Дурлештяну керувала Мінфіном в уряді Зінаїди Гречаний у 2008 році, а також була послом Молдови у Британії. 

Нагадаємо, президент Молдови Мая Санду підписала указ про призначення кандидата на посаду прем'єр-міністра, обравши кандидаткою колишнього міністра фінансів Наталю Гаврилицю.

Після відставки прем’єра Іона Кіку - з метою розпуску парламенту - чинний склад уряду тимчасово продовжує виконувати обов’язки.

На початку лютого у Молдові домовилися, що дострокові парламентські вибори відбудуться у червні

Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд. 

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