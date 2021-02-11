В Молдове партия Додона выдвинула своего кандидата в премьеры

Партия социалистов экс-президента Молдовы Игоря Додона выдвинула своего кандидата на пост премьера, в то время как кандидат от президента Санду уже представляла свою программу в парламенте. При этом, согласно Конституции, выдвигать кандидата может только президент.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

ПСРМ выбрала на эту роль прежнего министра финансов Мариану Дурлештяну. Брифинг Додона в парламенте, на котором объявили об этом, состоялся параллельно с тем, как предложенный президентом кандидат Наталья Гаврилица представляла свою программу и кабинет.

Додон заявил, что ПСРМ предлагает свою кандидатку в качестве главы переходного правительства, которое будет действовать до начала работы нового парламента.

"Мы предлагаем создать парламентское большинство в составе не менее 51 депутата, которое будет действовать в переходный период, до проведения досрочных выборов. Такое парламентское большинство необходимо для утверждения нашего профессионального и аполитичного кандидата", - заявил он.

Додон также раскритиковал кандидатуру Натальи Гаврилицы, назвав ее программу "пародией и набором фраз".

Марианна Дурлештяну руководила Минфином в правительстве Зинаиды Гречаный в 2008 году, а также была послом Молдовы в Великобритании.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении кандидата на должность премьер-министра, выбрав кандидатом бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу.

После отставки премьера Иона Кику - с целью роспуска парламента - действующий состав правительства временно продолжает исполнять обязанности.

В начале февраля в Молдове договорились, что досрочные парламентские выборы состоятся в июне.

Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента по любой причине в течение трех месяцев, либо неспособность парламента утвердить новое правительство.

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