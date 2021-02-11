Данія збільшить видатки на оборону в Арктиці

Данія хоче наростити видатки на оборону в Арктиці на тлі побоювань, що низка геополітичних гравців активізують змагання за контроль над ресурсами й водними шляхами у цьому регіоні через зміну клімату й зменшення льодового покриву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зокрема, такі ризики вбачають з боку Росії та Китаю. Останніми десятиріччями Данія та інші її північні сусіди намагалися уникати напруги в Арктиці.

"Ми помітили наростання іноземної діяльності в Арктиці та північній частині Атлантичного океану. Нам необхідні краще спостереження і посилена присутність у регіоні. Не для того, щоб посилити напругу - але тому, що ми маємо серйозно сприймати загрози", - заявила міністр оборони Тріне Брамсен.

Депутати вирішили спрямувати половину з виділених коштів - 1,5 млрд данських крон (близько 245 млн доларів) на сучасні дрони, які дозволять посилити спостереження у Гренландії.

Близько 400 млн хочуть витратити на радар повітряного спостереження на Фарерських островах.

На цей час Данія, член НАТО, має один літак, чотири гелікоптери і чотири судна для моніторингу на значній території. Окрім звичайної присутності, вони наглядають за риболовними суднами та за потреби здійснюють пошуково-рятувальні операції.

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