Дания увеличит расходы на оборону в Арктике

Дания хочет нарастить расходы на оборону в Арктике на фоне опасений, что ряд геополитических игроков активизируют борьбу за контроль над ресурсами и водными путями в регионе из-за изменения климата и уменьшения ледового покрова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В частности, такие риски видят со стороны России и Китая. В последние десятилетия Дания и другие ее северные соседи старались избегать напряженности в Арктике.

"Мы заметили нарастание иностранной деятельности в Арктике и северной части Атлантического океана. Нам необходимы лучшее наблюдение и усиленное присутствие в регионе. Не для того, чтобы усилить напряженность - но потому что мы должны серьезно воспринимать угрозы", - заявила министр обороны Трине Брамсен.

Депутаты решили направить половину выделенных средств – 1,5 млрд датских крон (около 245 млн долларов) на современные беспилотники, которые позволят усилить наблюдение в Гренландии.

Около 400 млн хотят потратить на радар воздушного наблюдения на Фарерских островах.

В настоящее время Дания, член НАТО, имеет один самолет, четыре вертолета и четыре судна для мониторинга на значительной территории. Помимо обычного присутствия, они присматривают за рыболовными судами и при необходимости осуществляют поисково-спасательные операции.

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