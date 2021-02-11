Санду знову пропунує призначити прем'єрку, яка не сподобалася Додону

Президентка Молдови Мая Санду повторно висунула кандидатом на посаду прем’єр-міністра Наталю Гаврилицю, кандидатуру якої лиш декілька годин тому відхилив парламент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Сьогодні надійшов лист, підписаний 54 депутатами, які запропонували нового кандидата на посаду прем’єра. У списку тих, хто підписав пропозицію, я бачу імена людей, щодо яких є сумніви з приводу вільного висловлення думки. Також там є причетні до "викрадення мільярда" і ті, хто неодноразово змінювали партії, фракції та парламентські групи. Тому я вирішила знову висунути кандидатуру пані Гаврилиці", - заявила Мая Санду.

Вона додала, що знову попросила Наталю Гаврилицю запропонувати команду і програму нового Кабміну.

Такий крок є очікуваним рішенням, тому що після повторного провалу голосування за новий уряд відкриється можливість для дострокових парламентських виборів.

Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд.

Попри те, що Партія соціалістів Ігоря Додона разом із "Шор", Pentru Moldova та деякими іншими депутатами заявили про коаліцію для голосування за іншу кандидатку - Маріану Дурлештяну, таке голосування неможливе без згоди Маї Санду: за Конституцією, кандидатуру прем’єра може висувати лише президент.

Нагадаємо, після відставки прем’єра Іона Кіку - з метою розпуску парламенту - чинний склад уряду тимчасово продовжує виконувати обов’язки. Тимчасовим виконуючим обов’язки прем’єра Мая Санду призначила міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоя.

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