У Молдові відхилили кандидата у прем’єри від Маї Санду

Парламент Молдови не підтримав кандидатуру Наталі Гаврилиці, запропонованої Маєю Санду на посаду прем’єра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За уряд Гаврилиці не віддали жодного голосу.

Водночас, Партія соціалістів Ігоря Додона разом із "Шор", Pentru Moldova та деякими іншими депутатами оголосила, що вони об’єднуються у коаліцію з 54 депутатів для голосування за іншу кандидатку - Маріану Дурлештяну, запропоновану ПСРМ.

Свою кандидатуру на посаду прем’єра встиг запропонувати й Андреа Нестасе, лідер партії "Гідність і правда"(DA).

Президентка Молдови Мая Санду вже запросила парламентські фракції на нові консультації з приводу уряду.

Нагадаємо, президент Молдови Мая Санду підписала указ про призначення кандидата на посаду прем'єр-міністра, обравши кандидаткою колишнього міністра фінансів Наталю Гаврилицю.

Нагадаємо, після відставки прем’єра Іона Кіку - з метою розпуску парламенту - чинний склад уряду тимчасово продовжує виконувати обов’язки.

На початку лютого у Молдові домовилися, що дострокові парламентські вибори відбудуться у червні.

Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд.

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