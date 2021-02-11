Санду снова предлагает назначить премьер-министра, которая не понравилась Додону

Президент Молдовы Майя Санду повторно выдвинула кандидатом в премьер-министры Наталью Гаврилицу, чья кандидатура была отклонена парламентом всего несколько часов назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Сегодня в президентуру пришло письмо, подписанное 54 депутатами, которые предложили нового кандидата на пост премьер-министра. В списке тех, кто подписал предложение, я увидела имена людей, по поводу которых есть сомнения в том, что они свободно выразили свое мнение. Есть там и причастные к краже миллиарда и те, кто неоднократно менял партии, фракции и парламентские группы. Поэтому я решила снова выдвинуть кандидатуру госпожи Гаврилицы", - сказала Майя Санду.

Она добавила, что снова попросила Наталью Гаврилицу предложить команду и программу для нового Кабмина.

Этот шаг является ожидаемым решением, поскольку после повторного провала голосования за новое правительство откроется возможность для досрочных парламентских выборов.

Конституция Молдовы устанавливает два условия, при которых возможны роспуск парламента и досрочные выборы: блокирование работы парламента по любой причине в течение трех месяцев, либо неспособность парламента утвердить новое правительство.

Несмотря на то, что Партия социалистов Игоря Додона вместе с "Шор", Pentru Moldova и некоторыми другими депутатами объявила коалицию для голосования за другого кандидата - Марьяну Дурлештяну, такое голосование невозможно без согласия Майи Санду: согласно Конституции, кандидатуру премьера может выдвигать только президент.

Напомним, что после отставки премьер-министра Иона Кику - с целью роспуска парламента - нынешний состав правительства временно продолжает выполнять свои обязанности. Исполняющим обязанности премьер-министра Майя Санду назначила министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя.

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