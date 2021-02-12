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Парламент Чехії відмовився продовжувати надзвичайний стан

П'ятниця, 12 лютого 2021, 09:08

Парламент Чехії не затвердив прохання уряду продовжити на місяць надзвичайний стан для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Запит уряду підтримали лише 48 депутатів зі 106 присутніх. Таким чином, дія надзвичайного стану на території Чехії завершиться 14 лютого.

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Уряд Бабіша просив продовжити надзвичайний стан, уже вшосте з початку пандемії, на 30 днів, до 16 березня.

Міністр охорони здоров’я Ян Блатни попередив, що без цього кроку більшість лікарень будуть заповнені протягом двох тижнів, жодна дитина не піде до школи, "а сусідні країни почнуть нас боятися".

Після голосування віцепрем'єр-міністр Ян Гамачек сказав, що комендантська година закінчиться в понеділок, магазини, а також, можливо, фітнес-центри відновлять роботу, а ресторани залишаться закритими.

У п’ятницю уряд проведе позачергове засідання і ухвалить рішення щодо подальших протиепідемічних заходів. Все ще існує ймовірність того, що уряд обійде парламент і знову оголосить новий надзвичайний стан. Однак самі міністри визнали, що це буде обхід Конституції.

Нагадаємо, уряд Чехії у зв’язку з епідемічною ситуацією частково обмежив виїзд з кількох районів.

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