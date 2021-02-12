Парламент Чехии отказался продлевать чрезвычайное положение

Парламент Чехии не утвердил просьбу правительства продлить на месяц чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Запрос правительства поддержали лишь 48 депутатов из 106 присутствующих. Таким образом, действие чрезвычайного положения на территории Чехии завершится 14 февраля.

Правительство Бабиша просило продлить чрезвычайное положение, уже в шестой раз с начала пандемии, на 30 дней, до 16 марта.

Министр здравоохранения Ян Блатны предупредил, что без этого шага большинство больниц будут заполнены в течение двух недель, ни один ребенок не пойдет в школу, "а соседние страны начнут нас бояться".

После голосования вице-премьер-министр Ян Гамачек сказал, что комендантский час закончится в понедельник, магазины, а также, возможно, фитнес-центры возобновят работу, а рестораны останутся закрытыми.

В пятницу правительство проведет внеочередное заседание и примет решение о дальнейших противоэпидемических мерах. Все еще существует вероятность того, что правительство обойдет парламент и снова объявит новый чрезвычайное положение. Однако сами министры признали, что это будет в обход Конституции.

Напомним, правительство Чехии в связи с эпидемической ситуацией частично ограничило выезд из нескольких районов.