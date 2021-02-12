У Греції попри протести ухвалили закон про спеціальну поліцію в університетах

Парламент Греції ухвалив закон про створення спеціальних поліцейських сил для дотримання порядку в університетах, який спричинив масові демонстрації в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Закон, ініційований правлячою консервативною партією "Нова демократія", був прийнятий завдяки підтримці правої популістської партії "Грецьке рішення".

Усі інші опозиційні партії відхилили законопроєкт, назвавши його авторитарним на шкоду державним університетам.

Студенти та співробітники навчальних закладів вийшли на вулиці Афін і Салонік з вимогою відкликати законопроєкт.

В університетах Греції молодіжні політичні партії відіграють важливу роль, яка не завжди була продуктивною. Уряд звинувачує ліву опозицію в терпимості або навіть заохоченні насильства з боку лівих молодіжних рухів в університетах.

З іншого боку, найбільша молодіжна консервативна партія (DAP) в університетах пов'язана якраз з "Новою демократією".

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Закон також спрямований на студентів, які залишаються в університеті на багато років довше, ніж період, передбачений для отримання ступеня.

В майбутньому вони будуть відраховані, якщо вчитимуться більш ніж в півтора раза довше встановленого терміну.

Згідно з оцінками грецьких ЗМІ, ця зміна торкнеться близько 235 000 студентів, що перевищує кількість студентів, які відвідують університет протягом стандартного періоду (190 000 осіб).

Можливі винятки, наприклад, для тих, хто зможе довести, що працює паралельно з навчанням.