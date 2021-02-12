В Греции, несмотря на протесты, приняли закон о специальной полиции в университетах

Парламент Греции принял закон о создании специальных полицейских сил для соблюдения порядка в университетах, который вызвал массовые демонстрации в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Закон, инициированный правящей консервативной партией "Новая демократия", был принят благодаря поддержке правопопулистской партии "Греческое решение".

Все другие оппозиционные партии отклонили законопроект, назвав его авторитарным в ущерб государственным университетам.

Студенты и сотрудники учебных заведений вышли на улицы Афин и Салоник с требованием отозвать законопроект.

В университетах Греции молодежные политические партии играют важную роль, которая не всегда была продуктивной. Правительство обвиняет левую оппозицию в терпимости или даже поощрении насилия со стороны левых молодежных движений в университетах.

С другой стороны, крупнейшая молодежная консервативная партия (DAP) в университетах связана как раз с "Новой демократией".

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Закон также направлен на студентов, которые остаются в университетах на много лет дольше, чем период, предусмотренный для получения степени.

В будущем они будут отчислены, если будут учиться более чем в полтора раза дольше установленного срока.

По оценкам греческих СМИ, это изменение затронет около 235 000 студентов, что превышает количество студентов, посещающих университет в течение стандартного периода времени (190 000 человек).

Возможны исключения, например, для тех, кто может доказать, что работает параллельно с учебой.