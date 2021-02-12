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В Греции, несмотря на протесты, приняли закон о специальной полиции в университетах

Пятница, 12 февраля 2021, 11:27

Парламент Греции принял закон о создании специальных полицейских сил для соблюдения порядка в университетах, который вызвал массовые демонстрации в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Закон, инициированный правящей консервативной партией "Новая демократия", был принят благодаря поддержке правопопулистской партии "Греческое решение".

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Все другие оппозиционные партии отклонили законопроект, назвав его авторитарным в ущерб государственным университетам.

Студенты и сотрудники учебных заведений вышли на улицы Афин и Салоник с требованием отозвать законопроект.

В университетах Греции молодежные политические партии играют важную роль, которая не всегда была продуктивной. Правительство обвиняет левую оппозицию в терпимости или даже поощрении насилия со стороны левых молодежных движений в университетах.

С другой стороны, крупнейшая молодежная консервативная партия (DAP) в университетах связана как раз с "Новой демократией".

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Закон также направлен на студентов, которые остаются в университетах на много лет дольше, чем период, предусмотренный для получения степени.

В будущем они будут отчислены, если будут учиться более чем в полтора раза дольше установленного срока.

По оценкам греческих СМИ, это изменение затронет около 235 000 студентов, что превышает количество студентов, посещающих университет в течение стандартного периода времени (190 000 человек).

Возможны исключения, например, для тех, кто может доказать, что работает параллельно с учебой.

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Греция
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