AstraZeneca заперечила заяву прем'єра Чехії про окремі угоди на вакцину

Британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca відхилила як неправдиву заяву чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша про те, що йому пропонували підписати окрему угоду на вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"У цій інформації немає правди. Зараз ми зосереджуємось на виконанні наших суттєвих глобальних зобов’язань перед урядами та міжнародними організаціями охорони здоров’я, щоб як можна швидше допомогти зупинити пандемію; в приватному секторі зараз не існує постачання, продажу або розповсюдження вакцини", - заявила AstraZeneca.

"Якщо хтось пропонує приватні вакцини, це, швидше за все, підробка, тому від них слід відмовитися та повідомити про це місцевим органам охорони здоров'я", - додала компанія.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив парламенту, що йому разом з трьома іншими лідерами ЄС пропонували підписати окремі угоди на вакцину поза рамками угоди з ЄС.

Він заявив, що це була компанія-посередник з Дубая, яка просила передоплату у розмірі 50% вартості вакцин.

Речник Європейської комісії Штефан де Кірсмахер у п'ятницю заявив, що паралельні угоди заборонені, коли йдеться про стратегію вакцинації ЄС.