AstraZeneca опровергла заявление премьера Чехии об отдельных соглашениях по вакцине

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отклонила как неправдивое заявление чешского премьер-министра Андрея Бабиша о том, что ему предлагали подписать отдельное соглашение на поставку вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"В этой информации нет правды. Сейчас мы сосредотачиваемся на выполнении наших глобальных обязательств перед правительствами и международными организациями здравоохранения, чтобы как можно скорее помочь остановить пандемию; в частном секторе сейчас нет поставок, продажи или распространения вакцины", - заявила AstraZeneca.

"Если кто-то предлагает частные вакцины, то это, скорее всего, подделка, поэтому от них следует отказаться и сообщить об этом местным органам здравоохранения", - добавила компания.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил парламенту, что ему вместе с тремя другими лидерами ЕС предлагали подписать отдельные соглашения на вакцину вне рамок соглашения с ЕС.

Он заявил, что это была компания-посредник из Дубая, которая просила предоплату в размере 50% стоимости вакцин.

Представитель Европейской комиссии Штефан де Кирсмахер в пятницу заявил, что параллельные сделки запрещены, когда речь идет о стратегии вакцинации ЕС.