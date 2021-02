У Сенаті США закликали Байдена не поступатися щодо "Північного потоку-2"

Двоє сенаторів США звернулися з листом до президента Джо Байдена, закликаючи його не відмовлятися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" на прохання Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", лист 12 лютого оприлюднила сенаторка Джим Шайхін від демократів. Разом з нею, його підписав сенатор-республіканець Джим Ріш.

Preserving Europe’s energy independence from the growing influence of the Kremlin is both a U.S & global security issue. Glad to partner w/@SenatorRisch to underscore bipartisan concern in Congress & look forward to working w/ the admin to address this foreign policy priority. pic.twitter.com/S4HWXPErnz