Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії новий уряд Маріо Драгі склав присягу

МОЗ помилково вніс до "зеленого" списку низку країн Європи

Захист Трампа у Сенаті пояснив, чому не бачить в його діях "підбурення до повстання"

Сенат США почав заслуховувати аргументи захисту Трампа у справі імпічменту






У Сенаті США закликали Байдена не поступатися щодо "Північного потоку-2"

Субота, 13 лютого 2021, 17:08

Двоє сенаторів США звернулися з листом до президента Джо Байдена, закликаючи його не відмовлятися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" на прохання Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", лист 12 лютого оприлюднила сенаторка Джим Шайхін від демократів. Разом з нею, його підписав сенатор-республіканець Джим Ріш.

Сенатори зазначають, що стурбовані повідомленнями у пресі про прохання з Берліна до адміністрації Байдена відмовитися від санкцій щодо проєкту.

 "Цей проєкт створить новий потужний інструмент впливу для Росії, дозволяючи їй позбавити Україну, Словаччину та інших надходжень від транзиту. Він зробить Західну Європу залежною від російського газу та політичних важелів впливу, пов’язаних з ним, на наступні 40 років. Більш того, поява російської інфраструктури у країні НАТО ставить під загрозу інших країн-членів", - наголошують вони.

Читайте також
США запропонували Німеччині умови для зняття санкцій з "Північного потоку-2" - ЗМІ 

Сенатори додають, що вважають американсько-німецькі відносини наріжним каменем трансатлантичного партнерства, проте наголошують, що згода США на завершення будівництва "Північного потоку-2" не буде конструктивним шляхом для його збереження. 

Вони додають, що Конгрес чітко висловив свою двопартійну підтримку санкціям проти проєкту, включивши їх у декілька законодавчих актів. Також вони наголошують, що запроваджені санкції (відповідно до закону CAATSA) вже довели свою дієвість.

"Ми закликаємо Вас та Вашу адміністрацію продовжити виконанння актів PEESA та PEESCA, зокрема подавши необхідний звіт до Конгресу 16 лютого, де зазначені компанії, які активно залучені до будівництва "Північного-потоку-2"… Сподіваємося на співпрацю для того, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту", - підсумовують сенатори.

Читайте також
Глава МЗС Німеччини: згортання "Північного потоку-2" підштовхне Росію до Китаю

Як відомо, російський корабель-трубоукладач "Фортуна", який будує "північний потік-2", опинився під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна. 

Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

У самому "Газпромі" також визнали, що для проєкту з’явилися ризики

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Північний потік-2 Німеччина
powered by lun.ua