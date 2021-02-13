У Сенаті США закликали Байдена не поступатися щодо "Північного потоку-2"

Двоє сенаторів США звернулися з листом до президента Джо Байдена, закликаючи його не відмовлятися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2" на прохання Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", лист 12 лютого оприлюднила сенаторка Джим Шайхін від демократів. Разом з нею, його підписав сенатор-республіканець Джим Ріш.

Preserving Europe’s energy independence from the growing influence of the Kremlin is both a U.S & global security issue. Glad to partner w/@SenatorRisch to underscore bipartisan concern in Congress & look forward to working w/ the admin to address this foreign policy priority. pic.twitter.com/S4HWXPErnz — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) February 12, 2021

Сенатори зазначають, що стурбовані повідомленнями у пресі про прохання з Берліна до адміністрації Байдена відмовитися від санкцій щодо проєкту.

"Цей проєкт створить новий потужний інструмент впливу для Росії, дозволяючи їй позбавити Україну, Словаччину та інших надходжень від транзиту. Він зробить Західну Європу залежною від російського газу та політичних важелів впливу, пов’язаних з ним, на наступні 40 років. Більш того, поява російської інфраструктури у країні НАТО ставить під загрозу інших країн-членів", - наголошують вони.

Сенатори додають, що вважають американсько-німецькі відносини наріжним каменем трансатлантичного партнерства, проте наголошують, що згода США на завершення будівництва "Північного потоку-2" не буде конструктивним шляхом для його збереження.

Вони додають, що Конгрес чітко висловив свою двопартійну підтримку санкціям проти проєкту, включивши їх у декілька законодавчих актів. Також вони наголошують, що запроваджені санкції (відповідно до закону CAATSA) вже довели свою дієвість.

"Ми закликаємо Вас та Вашу адміністрацію продовжити виконанння актів PEESA та PEESCA, зокрема подавши необхідний звіт до Конгресу 16 лютого, де зазначені компанії, які активно залучені до будівництва "Північного-потоку-2"… Сподіваємося на співпрацю для того, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту", - підсумовують сенатори.

Як відомо, російський корабель-трубоукладач "Фортуна", який будує "північний потік-2", опинився під санкціями США. Санкції запроваджені також проти російської компанії КВТ-РУС, яка є власником судна.

Після цього концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

У самому "Газпромі" також визнали, що для проєкту з’явилися ризики.