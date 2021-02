В Сенате США призвали Байдена не уступать в вопросе "Северного потока-2"

Двое сенаторов США обратились с письмом к президенту Джо Байдена, призывая его не отказываться от санкций против российского газопровода "Северный поток-2" по призывам Германии.

Как сообщает "Европейская правда", письмо 12 февраля обнародовала сенатор Джим Шахин от демократов. Вместе с ней, его подписал сенатор-республиканец Джим Риш.

Сенаторы отмечают, что обеспокоены сообщениями в прессе о просьбе из Берлина к администрации Байдена отказаться от санкций в отношении проекта.

Preserving Europe’s energy independence from the growing influence of the Kremlin is both a U.S & global security issue. Glad to partner w/@SenatorRisch to underscore bipartisan concern in Congress & look forward to working w/ the admin to address this foreign policy priority. pic.twitter.com/S4HWXPErnz