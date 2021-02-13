В Сенате США призвали Байдена не уступать в вопросе "Северного потока-2"

Двое сенаторов США обратились с письмом к президенту Джо Байдена, призывая его не отказываться от санкций против российского газопровода "Северный поток-2" по призывам Германии.

Как сообщает "Европейская правда", письмо 12 февраля обнародовала сенатор Джим Шахин от демократов. Вместе с ней, его подписал сенатор-республиканец Джим Риш.

Сенаторы отмечают, что обеспокоены сообщениями в прессе о просьбе из Берлина к администрации Байдена отказаться от санкций в отношении проекта.

Preserving Europe’s energy independence from the growing influence of the Kremlin is both a U.S & global security issue. Glad to partner w/@SenatorRisch to underscore bipartisan concern in Congress & look forward to working w/ the admin to address this foreign policy priority. pic.twitter.com/S4HWXPErnz — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) February 12, 2021

"Этот проект создаст новый мощный инструмент влияния для России, позволяя ей лишить Украину, Словакию и другие страны поступлений от транзита. Он сделает Западную Европу зависимой от российского газа и политических рычагов влияния, связанных с ним, на следующие 40 лет. Более того, появление российской инфраструктуры в стране НАТО ставит под угрозу других стран-членов", - отмечают они.

Сенаторы добавляют, что считают американо-германские отношения краеугольным камнем трансатлантического партнерства, однако отмечают, что согласие США на завершение строительства "Северного потока-2" не будет конструктивным путем для его сохранения.

Они добавляют, что Конгресс четко выразил свою двухпартийную поддержку санкциям против проекта, включив их в несколько актов. Также они отмечают, что введенные санкции (согласно закону CAATSA) уже доказали свою действенность.

"Мы призываем Вас и Вашу администрацию продолжить выполнение актов PEESA и PEESCA, в частности подав необходимый отчет в Конгресс 16 февраля, где указаны компании, которые активно вовлечены в строительство "Северного-потока-2"... Надеемся на сотрудничество для того, чтобы положить конец этому опасном проекту", - заключают сенаторы.

Как известно, российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", который строит "Северный поток-2", оказался под санкциями США. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем судна.

После этого концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, которая оставила проект российского газопровода.

В самом "Газпроме" также признали, что для проекта появились риски.