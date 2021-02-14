Франція та Ірландія відкривають нові рейси поромів в обхід Британії через Brexit

Поромні компанії, які здійснюють перевезення між Францією та Ірландією, відкривають нові маршрути, щоб уникнути бюрократії і затримок, викликаних Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Компанія Brittany Ferries в лютому відкрила додаткові поромні маршрути, які з'єднують Корк з Роскоффом і Росселаре з Шербуром.

Тим часом Stena Line відкрила нове сполучення вихідного дня між Дубліном і Шербуром. Stena Line заявила, що тестує маршрут і намагається реорганізувати свої рейси, щоб задовольнити зростаючий попит.

Кількість поромних рейсів, що курсують між Росселаре, найближчим портом до материкової Європи, і континентом збільшилася більш ніж в чотири рази в порівнянні з минулим роком.

Проїзд через Великобританію традиційно є найшвидшим і найдешевшим маршрутом, що з'єднує Францію та Ірландію, але тепер компанії уникають його через бюрократію, пов'язаної з митними та нормативними перевірками.

"В даний час між Ірландією і Францією здійснюється майже 40 щотижневих прямих рейсів, що забезпечує зв'язок нашого єдиного ринку ЄС по морю", - написало в Твіттері посольство Ірландії в Парижі.

Corsica Ferries, французько-італійська поромна компанія, буде керувати новим сполученням між Ірландією, Англією і Шербуром у Франції у зв'язку з падінням трафіку в Середземному морі, викликаним пандемією, і необхідністю нових маршрутів в Ірландії.

Пором компанії Mega Express Four прибув до Дубліна минулого тижня. Він буде використовуватися для сполучення Ірландії з Великобританією протягом тижня.