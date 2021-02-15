Британія та ЄС спробують домовитись про спільний стандарт безпеки продуктів 

Британія та Євросоюз спробують домовитися про спільні ветеринарні стандарти та стандарти безпеки продуктів, що спростило би торгівлю після остаточного виходу Британії з ЄС та "єдиного ринку".

Як пише Politico, цитуючи віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича, це питання планують піднімати у переговорах Лондона і Брюсселя цього тижня, повідомляє "Європейська правда".

14 лютого в інтерв’ю ірландському мовнику RTÉ на запитання про те, чи допомогла б така домовленість вирішити проблеми з торгівлею, що виникли після Brexit, Шефчович відповів, що у Брюсселі такий варіант розглядають та планують обговорювати з британською стороною.

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Спершу заклики пролунали від центристської партії "Альянс" у Північній Ірландії. Там висловили сподівання, що менш суворі вимоги до дозвільних документів для цієї категорії товарів спростили би прикордонний контроль і послабили б напругу щодо так званого "морського" митного кордону між Ірландією та Британією.

У Британії раніше відкидали ідею про спільний ветеринарний стандарт з ЄС, тому що це зобов’язало би Британію дотримуватися стандартів ЄС, та згодом міністр Майкл Гоув сказав, що це потенційно можливо.

Нагадаємо, угода про Brexit передбачає окремий протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії. Щоб зберегти "прозорим" кордон між двома частинами острова й уникнути загострення давнього конфлікту, митний кордон з Британією змістили у порти Північної Ірландії.

Відповідно, товари з Британії, які їдуть до будь-якої частини острова і навпаки, тепер теж повинні проходити контроль, що викликає певні проблеми з поставками і велике невдоволення серед "юніоністів" Північної Ірландії. Водночас "прозорий" кордон вважають життєво необхідним проірландські мешканці регіону, не бажаючи жорсткого кордону з Республікою Ірландія.

Єврокомісар Шефчович визнав, що протокол є "найскладнішою частиною" всієї угоди з Британією, та сказав, що у ЄС прагнуть вислухати точки зору в обох частинах острова про проблеми, які виникли з початком дії угоди про Brexit.