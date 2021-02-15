Британия и ЕС попытаются договориться о совместном стандарте безопасности продуктов

Великобритания и Евросоюз попытаются договориться о совместных ветеринарных стандартах и стандартах безопасности продуктов, что упростило бы торговлю после окончательного выхода Британии из ЕС и "единого рынка".

Как пишет Politico, цитируя вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, этот вопрос планируют поднимать в переговорах Лондона и Брюсселя на этой неделе, сообщает "Европейская правда".

14 февраля в интервью ирландскому заказчику RTÉ на вопрос о том, помогла бы такая договоренность решить проблемы с торговлей, возникших после Brexit, Шефчович ответил, что в Брюсселе такой вариант рассматривают и планируют обсуждать с британской стороной.

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Сначала призывы прозвучали от центристской партии "Альянс" в Северной Ирландии. Там выразили надежду, что менее строгие требования к разрешительным документам для этой категории упростили бы пограничный контроль и ослабили бы напряжение относительно так называемой "морской" таможенной границы между Ирландией и Британией.

В Британии ранее отвергали идею об общем ветеринарном стандарте с ЕС, потому что это обязало бы Британию соблюдать стандарты ЕС, и впоследствии министр Майкл Гоув сказал, что это потенциально возможно.

Напомним, соглашение о Brexit предусматривает отдельный протокол по Ирландии и Северной Ирландии. Чтобы сохранить "прозрачную" границу между двумя частями острова и избежать обострения давнего конфликта, таможенную границу с Британией сместили в порты Северной Ирландии.

Соответственно, товары из Британии, которые едут в любой части острова и наоборот, теперь тоже должны проходить контроль, вызывает определенные проблемы с поставками и большое недовольство среди "юнионистов" Северной Ирландии. В то же время "прозрачную" границу считают жизненно необходимой проирландские жители региона, не желающие появления жесткой границы с Республикой Ирландия.

Еврокомиссар Шефчович признал, что протокол является "самой сложной частью" всего соглашения с Британией, и сказал, что в ЕС стремятся выслушать точки зрения в обеих частях острова о проблемах, которые возникли с началом действия соглашения о Brexit.