Самоізоляція в готелі за 1750 фунтів: у Британії почали діяти посилені правила в’їзду 

В Англії з 15 лютого набули чинності нові жорсткі правила в’їзду з країн, які Британія внесла до "червоної зони" за ситуацією з коронавірусом, а Шотландія запровадила таку вимогу взагалі для усіх мандрівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

До нинішнього "червоного списку" Британії входять 33 країни світу, серед яких Португалія, Бразилія та ПАР.

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Хоча формально вимога діє лише для рейсів до Англії, де-факто вона торкнеться також мандрівників, які повертаються до Уельсу та Північної Ірландії, тому що до їхніх найбільших міст немає прямих міжнародних рейсів.

Нові правила вимагають від усіх, хто побував у будь-якій з цих країн протягом останніх 10 днів, обов’язкової 10-денної самоізоляції у готелі за власний кошт, з фіксованою ціною 1750 фунтів стерлінгів. Ця сума включає вартість трансферу, проживання у готелі та повторного тестування.

Якщо йдеться про кімнату для більш ніж одного мандрівника, які повертаються разом, для другого дорослого додаткова ціна складе 650 фунтів, а для однієї дитини віком від 5 до 12 років - 325 фунтів.

Вимога торкнеться тільки громадян або резидентів Сполученого Королівства та Ірландії, тому що для інших категорій в’їзд з цих країн зовсім заборонений.

В уряді домовилися про таку спеціальну послугу з 16 готелями, які можуть запропонувати загалом близько 5 тисяч кімнат. Мандрівники повинні будуть заздалегідь забронювати собі кімнату онлайн.

Анонсуючи нові правила, в уряді попередили про жорсткі штрафи за порушення правил, аж до тюремних термінів за брехню на кордоні про те, що людина повертається з країни ризику.

Вимогу про карантин у готелі запровадила і Шотландія - для усіх без винятку прибуваючих, а не лише 33 країн найбільшого ризику, і також за власний кошт. Це підняло дискусію про те, що можливо люди почнуть зумисно летіти додому транзитом через Лондон, щоб обійти обмеження.