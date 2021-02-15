Самоизоляция в отеле за 1750 фунтов: в Британии начали действовать новые правила въезда

В Англии с 15 февраля вступили в силу новые ужесточенные правила въезда из стран, которые Великобритания внесла в "красный список" из-за ситуации с коронавирусом, а Шотландия ввела такое требование вообще для всех путешественников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В настоящий "красный список" Великобритании входят 33 страны мира, среди которых Португалия, Бразилия и ЮАР.

Хотя формально требование действует только для рейсов в Англию, де-факто оно коснется также путешественников, которые возвращаются в Уэльс и Северную Ирландию, так как в их крупнейшие города нет прямых международных рейсов.

Новые правила требуют от всех, кто побывал в любой из этих стран в течение последних 10 дней, обязательную 10-дневную самоизоляцию в гостинице за свой счет, с фиксированной ценой 1750 фунтов стерлингов. Эта сумма включает стоимость трансфера, проживания в гостинице и повторного тестирования.

Если речь идет о комнате для более чем одного путешественника, которые возвращаются вместе, для второго взрослого дополнительная цена составит 650 фунтов, а для одного ребенка в возрасте от 5 до 12 лет - 325 фунтов.

Требование коснется только граждан или резидентов Соединенного Королевства и Ирландии, так как для других категорий въезд из этих стран вовсе запрещен.

В правительстве договорились о такой специальной услуге с 16 отелями, которые могут предложить в общей сложности около 5000 комнат. Путешественники должны будут заранее забронировать себе комнату онлайн.

Анонсируя новые правила, в правительстве предупредили о строгих штрафах за нарушение правил, вплоть до тюремных сроков за ложь на границе о том, что человек возвращается из страны риска.

Требование о карантине в гостинице ввела и Шотландия - для всех без исключения прибывающих, а не только 33 стран наибольшего риска, и также за свой счет. Это подняло дискуссию о том, что возможно люди начнут умышленно лететь домой транзитом через Лондон, чтобы обойти ограничения.