Греція та Албанія звернулися в Гаагу з приводу суперечки про територіальні води

Албанія та Греція передають до Міжнародного суду ООН у Гаазі питання про зони морської юрисдикції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

До такого кроку сторони змушені вдаватися після того, як Греція вирішила, посилаючись на міжнародне морське право, розширити свої територіальні води в Іонічному морі у два рази – з 6 до 12 морських миль.

Відповідний законопроєкт міністерства закордонних справ Греції отримав абсолютну більшість під час голосування в парламенті. За нього голосували представники як більшості, так і опозиції.

Уряд назвав цей законопроєкт історичним, оскільки парламенту вдалося в мирний спосіб збільшити територію, що належить Греції.

Грецький крок ще на етапі підготовки законодавчого врегулювання викликав критику в Албанії. Причина суперечки – в Іонічному морі буквально біля албанського континентального узбережжя знаходяться грецькі острови - Корфу (Керкіра), а також невеличкі Ерікус, Отони та інші.

За новим грецьким законом про 12 миль, грецька морська зона навколо цих островів перетинається із відповідною албанською морською зоною.

Минулого року міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас і його італійський колега Луїджі Ді Майо підписали угоду про морські кордони, що делімітує виняткову економічну зону між двома країнами.