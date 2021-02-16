В агентстве ЕС предупредили о фейковых посредниках по продаже вакцины

В Европейском офисе по противодействию мошенничеству (OLAF) предупредили правительства стран-членов о фейковых посредниках по продаже вакцины от коронавируса, которые могут пытаться контактировать с ними.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении OLAF от 15 февраля.

"Нам поступают сообщения о мошенниках, которые предлагают вакцины правительствам стран ЕС. Предложения могут поступать в различных формах. Например, они могут предлагать большой объем, предоставлять одну поставку для получения первого платежа авансом и исчезать, или предлагать партии поддельных вакцин. Они также могут выдавать себя за представителей настоящих компаний и утверждать, что имеют доступ к вакцине", - предупредил руководитель ведомства Вилле Итала.

Он отметил, что злоумышленники активизировались на фоне новостей о задержках поставок и дефиците вакцин.

Итала добавил, что ведомство будет делиться информацией о таких фальшивых предложениях с коллегами в ЕС и за его пределами, и правоохранители попытаются совместными усилиями установить личности мошенников.

Как сообщалось ранее, премьер Чехии заявил, что четырем странам ЕС поступали предложения приобрести вакцины AstraZeneca "в обход" центральных поставок, чтобы получить их быстрее - через компанию-посредника из Дубая.

AstraZeneca заявила, что такого предложения от них не поступало и если кто-то предлагает частные вакцины, это скорее всего мошенничество.