Британія закликає до "вакцинаційного перемир’я" у конфліктних зонах

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб стверджує, що у зонах конфліктів слід оголосити "режим припинення вогню", щоб медичні працівники могли робити щеплення проти коронавірусу місцевому населенню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Британія надає пріоритет глобальному доступу до вакцин, в цьому місяці вона виконує ротаційне головування в Раді безпеки ООН. Рааб, який головує на засіданні в середу, закличе колег узгодити резолюцію, яка підтримує переговори про перемир'я на підтримку розгортання вакцинації, поряд із захистом медичних працівників.

За даними Управління закордонних справ Великої Британії, Співдружності та розвитку, понад 160 мільйонів людей під загрозою виключення з програм вакцинації від коронавірусу через регіональну нестабільність та збройні конфлікти в країнах, включаючи Ємен, Південний Судан, Сомалі та Ефіопію.

Очікується, що Рааб висловить аргумент, що надання вірусу можливості продовжувати поширюватися поза контролем у будь-якій точці світу збільшить ризик появи нових небезпечних варіантів. Британські чиновники посилаються на припинення вогню в квітні 2001 року між ворогуючими угрупованнями в Афганістані, що дозволило бригадам з вакцинації проти поліомієліту дістатися до людей, як приклад того, як такі заходи успішно застосовувались у минулому.

В рамках ширшого дипломатичного поштовху Рааб також закличе членів Ради безпеки співпрацювати над покращенням доступу до вакцин для найбідніших країн світу.

"Глобальне охоплення вакцинацією є надзвичайно важливим для боротьби з коронавірусом", - сказав Рааб напередодні зустрічі.

"Ось чому Британія закликає до припинення вогню заради вакцинації, щоб дозволити вакцинам проти COVID-19 дістатися до людей, що проживають у зонах конфлікту. Ми маємо моральний обов'язок діяти і стратегічну необхідність об'єднатися, щоб перемогти цей вірус" – заявив він.