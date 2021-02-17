Британия призывает к "вакцинационному перемирию" в конфликтных зонах

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб утверждает, что в зонах конфликтов следует объявить "режим прекращения огня", чтобы медицинские работники могли делать прививки против коронавируса местному населению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Великобритания отдает приоритет глобальному доступу к вакцинам, в этом месяце у нее ротационное председательство в Совбезе ООН. Рааб, председательствующий на заседании в среду, призовет коллег согласовать резолюцию, которая поддерживает переговоры о перемирии в поддержку развертывания вакцинации, наряду с защитой медицинских работников.

По данным Управления иностранных дел Великобритании, Содружества и развития, более 160 млн людей находятся под угрозой исключения из программ вакцинации от коронавируса в связи с региональной нестабильностью и вооруженные конфликты в странах, включая Йемен, Южный Судан, Сомали и Эфиопию.

Ожидается, что Рааб выскажет аргумент, что предоставление вирусу возможности продолжать распространяться вне контроля в любой точке мира увеличит риск появления новых опасных вариантов. Британские чиновники ссылаются на прекращение огня в апреле 2001 года между враждующими группировками в Афганистане, что позволило бригадам по вакцинации против полиомиелита добраться до людей, как пример того, как такие меры успешно применялись в прошлом.

В рамках более широкого дипломатического стимула Рааб также призовет членов Совета безопасности вместе работать над улучшением доступа к вакцинам для беднейших стран мира.

"Глобальный охват вакцинацией чрезвычайно важен для борьбы с коронавирусом", - сказал Рааб накануне встречи.

"Вот почему Британия призывает к прекращению огня ради вакцинации, чтобы позволить вакцинам против COVID-19 добраться до людей, проживающих в зонах конфликта. Наш моральный долг - действовать и объединиться, чтобы победить этот вирус", - заявил он.