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ЄС вважає упередженим фінальне рішення суду, яким російського історика посадили на 13 років

Середа, 17 лютого 2021, 13:23

У Європейському Союзі закликали владу РФ переглянути рішення у справі історика Юрія Дмитрієва, дослідника Сандармоху, яким підтвердили попередній вирок про 13 років позбавлення волі.

Заяву про це поширив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

"ЄС стурбований останнім рішенням суду у справі історика Юрія Дмитрієва. Влада РФ має переглянути його. Звинувачення проти історика, як виглядає, пов’язані з його правозахисною діяльністю і дослідженням політичних репресій у радянський період", - заявив він.

Як повідомляє "Радіо Свобода", касаційний суд у російському Санкт-Петербурзі 16 лютого залишив чинним вирок Верховного суду Карелії в справі історика і голови карельського відділення правозахисного центру "Меморіал" Юрія Дмитрієва.

Засідання відбулося в закритому режимі. Слухачі та журналісти були присутні лише на оголошенні рішення суду. Сам Дмитрієв брав участь у засіданні по відеозв’язку з СІЗО.

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Євросоюз реагував схожими заявами на усі попередні рішення щодо Дмитрієва.

Кримінальну справу стосовно Юрія Дмитрієва порушили в 2016 році, звинувативши його у виготовленні дитячої порнографії за участю прийомної дочки.

Колеги історика та численні правозахисники наполягають, що це переслідування політичне і пов'язують його з професійною діяльністю Дмитрієва, зокрема, викриттям масових поховань жертв сталінських репресій в урочищі Сандармох.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав цей процес "війною з правдою російської історії".

Детальніше про Юрія Дмитрієва та процес над ним читайте у матеріалі: Сандармох і Розстріляне відродження. Чому Україні варто підтримати ув'язненого в Росії історика Дмитрієва.

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