ЄС вважає упередженим фінальне рішення суду, яким російського історика посадили на 13 років

У Європейському Союзі закликали владу РФ переглянути рішення у справі історика Юрія Дмитрієва, дослідника Сандармоху, яким підтвердили попередній вирок про 13 років позбавлення волі.

Заяву про це поширив речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

"ЄС стурбований останнім рішенням суду у справі історика Юрія Дмитрієва. Влада РФ має переглянути його. Звинувачення проти історика, як виглядає, пов’язані з його правозахисною діяльністю і дослідженням політичних репресій у радянський період", - заявив він.

Russia: 🇪🇺 concerned about latest court decision in the case of the historian Yuri Dmitriev. 🇷🇺 authorities should reverse it. Charges against him appear to be related to his human rights work and research into political repression during the Soviet period. #EU4HumanRights https://t.co/YYH6EbzmyG