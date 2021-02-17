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ЕС считает предвзятым финальное решение суда, которым российского историка посадили на 13 лет

Среда, 17 февраля 2021, 13:23

В Европейском Союзе призвали власти РФ пересмотреть решение по делу историка Юрия Дмитриева, исследователя событий в урочище Сандармох, подтвердившим предыдущий приговор о 13 лет лишения свободы.

Заявление об этом распространил представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано.

"ЕС обеспокоен последним решением суда по делу историка Юрия Дмитриева. Власти РФ должны пересмотреть его. Обвинения против историка, похоже, связаны с его правозащитной деятельностью и исследованием политических репрессий в советский период", - заявил он.

Как сообщает "Радио Свобода", кассационный суд в российском Санкт-Петербурге 16 февраля оставил в силе приговор Верховного суда Карелии по делу историка и председателя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева.

Заседание состоялось в закрытом режиме. Слушатели и журналисты присутствовали лишь на оглашении решения суда. Сам Дмитриев участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Евросоюз реагировал похожими заявлениями на все предыдущие решения по Дмитриеву.

Уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева возбудили в 2016 году, обвинив его в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.

Коллеги историка и многочисленные правозащитники настаивают, что это преследование политическое, и связывают его с профессиональной деятельностью Дмитриева, в частности, разоблачением массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал этот процесс "войной с правдой российской истории".

Подробнее о Юрии Дмитриеве и процессе над ним читайте в материале: Сандармох и Расстрелянное возрождение. Почему Украине стоит поддержать заключенного в России историка Дмитриева

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