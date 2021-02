ЕС считает предвзятым финальное решение суда, которым российского историка посадили на 13 лет

В Европейском Союзе призвали власти РФ пересмотреть решение по делу историка Юрия Дмитриева, исследователя событий в урочище Сандармох, подтвердившим предыдущий приговор о 13 лет лишения свободы.

Заявление об этом распространил представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано.

"ЕС обеспокоен последним решением суда по делу историка Юрия Дмитриева. Власти РФ должны пересмотреть его. Обвинения против историка, похоже, связаны с его правозащитной деятельностью и исследованием политических репрессий в советский период", - заявил он.

