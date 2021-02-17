ЄС домовився з компанією Moderna про додаткові 300 млн доз вакцини
Середа, 17 лютого 2021, 14:22
Єврокомісія затвердила другий контракт з американською компанією Moderna, який передбачає закупівлю ще 300 млн доз вакцини від коронавірусу.
Про це йдеться в офіційній заяві Єврокомісії, пише "Європейська правда".
Контракт передбачає, що ЄС закупить додаткові 150 млн доз вакцини у 2021 році та зможе закупити ще 150 млн у 2022 році.
Ці вакцини будуть розподілені між країнами-членами та потенційно можуть бути передані сусідам та партнерам блоку.
Загальне "портфоліо" вакцин, які законтрактував ЄС, дозволить закупити 2,6 млрд доз. З них три препарати - Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca - вже мають умовний дозвіл на використання у ЄС.
Як повідомлялося раніше, також 17 лютого Євросоюз замовив ще 200 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech.
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