ЕС договорился с компанией Moderna о дополнительных 300 млн доз вакцины

Еврокомиссия утвердила второй контракт с американской компанией Moderna, который предусматривает закупку еще 300 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Контракт предусматривает, что ЕС закупит дополнительные 150 млн доз вакцины в 2021 году и сможет закупить еще 150 млн в 2022 году.

Читайте также Компания Johnson & Johnson подала заявку на утверждение своей вакцины в ЕС

Эти вакцины будут распределены между странами-членами и могут быть переданы соседям и партнерам блока.

Общий портфель вакцин, которые законтрактовал ЕС, позволит закупить 2,6 млрд доз. Из них три препарата - Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca - уже имеют условное разрешение на использование в ЕС.

Как сообщалось ранее, также 17 февраля Евросоюз заказал еще 200 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech.