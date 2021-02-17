ЕС договорился с компанией Moderna о дополнительных 300 млн доз вакцины
Еврокомиссия утвердила второй контракт с американской компанией Moderna, который предусматривает закупку еще 300 млн доз вакцины от коронавируса.
Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".
Контракт предусматривает, что ЕС закупит дополнительные 150 млн доз вакцины в 2021 году и сможет закупить еще 150 млн в 2022 году.
Эти вакцины будут распределены между странами-членами и могут быть переданы соседям и партнерам блока.
Общий портфель вакцин, которые законтрактовал ЕС, позволит закупить 2,6 млрд доз. Из них три препарата - Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca - уже имеют условное разрешение на использование в ЕС.
Как сообщалось ранее, также 17 февраля Евросоюз заказал еще 200 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech.