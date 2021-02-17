Швеція готується до жорсткішого карантину в разі третьої хвилі епідемії

В уряді Швеції запропонували заходи, які планують запровадити у разі нового погіршення ситуації з коронавірусом згідно з новим законом, що розширив повноваження уряду у боротьбі з епідемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sveriges Radio та The Local.

Міністерки соціальних питань Лена Халленгнер та культури й спорту Аманда Лінд оголосили пакет заходів, які пропонують впроваджувати у разі "третьої хвилі".

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"Нас тривожить зростання кількості заражень … Є значний ризик "третьої хвилі". Може статися так, що деякі сфери суспільного життя доведеться обмежити", - зазначила міністр охорони здоров’я.

Пропозиції передбачають можливість закривати торгові центри, магазини та спортзали, ресторани, музеї, галереї, парки розваг та сферу послуг на зразок перукарень, також - обмежувати доступ до місць, де ймовірні великі скупчення людей.

Для обмеження масових заходів та приватних зібрань пропонують орієнтуватися за категорією ризику - чи проходить захід всередині приміщення чи надворі, чи передбачені сидячі місця, чи йдеться про спортивне змагання тощо. Досі обмеження на кількість відвідувачів були однакові для усіх типів заходів.

Тепер різні органи влади мають надати свої коментарі щодо доцільності та можливості таких заходів до 26 лютого. Ймовірно, вже з 11 березня уряд отримає право застосувати обмеження, якщо у цьому буде необхідність.

Нагадаємо, протягом 2020 року Швеція єдиною з європейських країн не вдавалася до жортских карантинних заборон, обмежуючись переважно рекомендаціями.

На початку січня парламент схвалив новий закон, який розширює повноваження уряду і дозволяє запроваджувати суворіші заходи для боротьби з епідемією коронавірусу.