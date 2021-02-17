Швеция готовится к строгому карантину в случае третьей волны эпидемии

В правительстве Швеции предложили меры, которые планируют ввести в случае нового ухудшения ситуации с коронавирусом согласно новому закону, расширившему полномочия правительства в борьбе с эпидемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sveriges Radio и The Local.

Министр по социальным вопросам Елена Халленгнер и министр культуры и спорта Аманда Линд объявили пакет мер, которые предлагают внедрять в случае третьей волны.

"Нас тревожит рост числа заражений… Есть значительный риск "третьей волны". Может случиться так, что некоторые сферы общественной жизни прийдется ограничить", - отметила министр здравоохранения.

Предложения предусматривают возможность закрывать торговые центры, магазины и спортзалы, рестораны, музеи, галереи, парки развлечений и сферу услуг вроде парикмахерских, а также ограничивать доступ к местам, где вероятны большие скопления людей.

Для ограничения массовых мероприятий и частных собраний предлагают ориентироваться по категории риска - проходит ли мероприятие внутри помещения или на улице, предусмотрены ли сидячие места, идет ли речь о спортивном соревновании и т.п. До сих пор ограничения на количество посетителей были одинаковы для всех типов мероприятий.

Теперь различные органы власти должны предоставить свои комментарии относительно целесообразности и возможности таких мероприятий до 26 февраля. Вероятно, уже с 11 марта правительство получит право применить ограничения, если в этом будет необходимость.

Напомним, в течение 2020 года Швеция единственной из европейских стран не прибегала к жестким карантинным запретам, ограничиваясь преимущественно рекомендациями.

В начале января парламент принял новый закон, который расширяет полномочия правительства и позволяет вводить более строгие меры по борьбе с эпидемией коронавируса.