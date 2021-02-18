Каталонія посилила безпеку на тлі акцій протесту через ув'язненого репера
Поліція Каталонії посилила безпеку у всьому регіоні в середу, готуючись до подальших протестів у зв’язку з арештом репера, звинуваченого в прославлянні тероризму і образі королівської сім'ї в його піснях.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Джерело в департаменті внутрішніх справ Каталонії повідомило, що поліція "зміцнила вразливі райони", аби уникнути нових заворушень, але відмовилося повідомити подробиці.
Місцева влада закликала протестувальників збиратися мирно.
Джерело в поліції повідомило, що планів щодо посилення безпеки під час протестів по всій країні поки немає.
Хасель, чиє справжнє ім'я - Пабло Рівадулла Дуро, був поміщений у в'язницю у вівторок. Минулої п'ятниці він пропустив крайній термін, щоб здатися поліції і почати відбувати тюремний термін, призначений в 2018 році.
Поліція штурмувала будівлю університету, де Хасель забарикадувався, і заарештувала його, що спровокувало мітинги і заворушення в Барселоні та інших каталонських містах.
У ніч на четвер протестувальники у різних містах Іспанії підпалювали сміттєві контейнери, грабували магазини і вступали в сутички з поліцією, яка неодноразово застосовувала спецзасоби.