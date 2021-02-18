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Каталония усилила безопасность на фоне акций протеста из-за арестованного рэпера

Четверг, 18 февраля 2021, 11:34

Полиция Каталонии усилила меры безопасности во всем регионе в среду, готовясь к дальнейшим протестам в связи с арестом рэпера, обвиняемого в прославлении терроризма и оскорблении королевской семьи в своих песнях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Источник в департаменте внутренних дел Каталонии сообщил, что полиция "укрепила уязвимые районы", чтобы избежать новых беспорядков, но отказался сообщить подробности.

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Местные власти призвали протестующих собираться мирно.

Источник в полиции сообщил, что планов по усилению безопасности во время протестов по всей стране пока нет.

Хасель, чье настоящее имя - Пабло Ривадулла Дуро, был заключен в тюрьму во вторник. В прошлую пятницу он пропустил крайний срок, чтобы сдаться полиции и начать отбывать тюремный срок, назначенный в 2018 году.

Полиция штурмовала здание университета, где Хасель забаррикадировался, и арестовала его, что спровоцировало митинги и беспорядки в Барселоне и других каталонских городах.

В ночь на четверг протестующие в разных городах Испании поджигали мусорные контейнеры, грабили магазины и вступали в столкновения с полицией, которая неоднократно применяла спецсредства.

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