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Словаччина заявила про бажання купити російську вакцину від коронавірусу

Четвер, 18 лютого 2021, 12:44

Уряд Словаччини в четвер почав обговорення питання щодо купівлі та використання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я не бачу причин, за якими ми не можемо використовувати її тут. Якби у нас був "Спутник", мільйони людей могли б пройти вакцинацію", - сказав прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович.

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Цю ідею також підтримують міністр охорони здоров'я Марек Крейчі і деякі члени створеної урядом антипандемічної комісії.

Словаччина нині використовує вакцини від Pfizer/BioNtech, Moderna і AstraZeneca, які були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів.

Заяви деяких урядовців натякають на те, що Словаччина може використовувати вакцину до того, як вона буде схвалена ЄС, хоча залишаються сумніви щодо здатності Росії виробляти необхідну кількість.

Раніше повідомлялося, що Хорватія готується найближчими тижнями придбати від 1 мільйона доз російської вакцини "Спутник V", не чекаючи дозволу від європейського регулятора.

На цей час серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовує тільки Угорщина, а на Балканах російську вакцину почали застосовувати Сербія та Чорногорія.

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