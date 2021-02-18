Словакия заявила о желании купить российскую вакцину от коронавируса

Правительство Словакии в четверг начало обсуждение вопроса о покупке и использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я не вижу причин, по которым мы не можем использовать ее здесь. Если бы у нас был "Спутник", миллионы людей могли бы пройти вакцинацию", - сказал премьер-министр Словакии Игорь Матович.

Эту идею также поддерживают министр здравоохранения Марек Крайчи и некоторые члены созданной правительством антипандемической комиссии.

Словакия в настоящее время использует вакцины от Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca, которые были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам.

Заявления некоторых чиновников намекают на то, что Словакия может использовать вакцину до того, как она будет одобрена ЕС, хотя остаются сомнения относительно способности России производить необходимое количество.

Ранее сообщалось, что Хорватия готовится в ближайшие недели приобрести от 1 миллиона доз российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь разрешения от европейского регулятора.

В настоящее время среди стран-членов ЕС "Спутник V" использует только Венгрия, а на Балканах российскую вакцину начали применять Сербия и Черногория.