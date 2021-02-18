Від €4000 штрафу: Ірландія зобов’яже мандрівників з країн ризику ізолюватись в готелях

Уряд Ірландії початково схвалив нове законодавство, що зобов’язує усіх прибулих із країн "червоного списку" за ситуацією з коронавірусом відбувати самоізоляцію в готелях за власний рахунок.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTÉ.

Таке правило діятиме для людей, які повертаються з наразі 20 країн ризику (серед яких Австрія, ОАЕ, Бразилія та 17 країн Африки), а також тих, хто не подбав про довідку про негативний тест перед прибуттям з інших країн.

За перше порушення вимоги загрожує штраф у розмірі 4000 євро та потенційно один місяць позбавлення волі. Повторне порушення буде каратися штрафом на 4500 євро і/або 3 місяцями в’язниці, а третє - 5000 євро і/або до пів року позбавлення волі.

Контроль за визначеними готелями пропонують доручити приватним охоронним фірмам, а правоохоронці будуть втручатися у разі порушень.

Очікується, що правило почне діяти через 2-3 тижні, після того як парламент схвалить усе необхідне законодавство.

Нагадаємо, раніше схожу вимогу чи не єдиною з країн Європи запровадила Британія. За правилами, які вже набули чинності, усі прибуваючі до Англії з 33 країн ризику повинні відбути самоізоляцію в готелях за фіксованою ціною - 1750 євро. Фактично ж таке правило торкнеться і мандрівників до Уельсу та Північної Ірландії, тому що майже всі рейси із країн ризику прибувають до Лондона.

Шотландія пішла навіть далі, зобов’язавши ізолюватися в готелі усіх прибуваючих з-за кордону.