От €4000 штрафа: Ирландия обяжет путешественников из стран риска изолироваться в отелях

Правительство Ирландии одобрило новое законодательство, обязывающее всех прибывающих из стран "красного списка" по ситуации с коронавирусом отбывать самоизоляцию в гостиницах за свой счет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RTÉ.

Такое правило будет действовать для людей, которые возвращаются из 20 стран риска (среди которых Австрия, ОАЭ, Бразилия и 17 стран Африки), а также тех, кто не позаботился о справке об отрицательном тесте перед прибытием из других стран.

За первое нарушение требования грозит штраф в размере 4000 евро и потенциально один месяц лишения свободы. Повторное нарушение будет караться штрафом в 4500 евро и/или тремя месяцами тюрьмы, а третье - 5000 евро и/или полугодом лишения свободы.

Контроль за определенными отелями предлагают поручить частным охранным фирмам, а правоохранители будут вмешиваться в случае нарушений.

Ожидается, что правило начнет действовать через 2-3 недели после того, как парламент примет все необходимое законодательство.

Напомним, ранее похожее требование едва ли не единственной из стран Европы ввела Великобритания. По правилам, которые уже вступили в силу, все прибывающие в Англию из 33 стран риска должны отбыть самоизоляцию в гостиницах по фиксированной цене - 1750 евро. Фактически же такое правило коснется и путешественников в Уэльс и Северную Ирландию, так как почти все рейсы из стран риска прибывают в Лондон.

Шотландия пошла даже дальше, обязав изолироваться в отеле всех прибывающих из-за рубежа.