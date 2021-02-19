Зеленський пояснив своє вето закону про конкурси, ухвалення якого чекає ЄС

Президент України Володимир Зеленський повернув до парламенту закон про конкурси на держслужбу, ухвалення якого чекає ЄС, закликавши вилучити з нього норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента, пише "Європейська правда".

"Президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби, які були призупинені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу", - запевнили в Офісі президента.

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Водночас Зеленський звернув увагу Верховної Ради, що положення, у яких ідеться про виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем’єр-міністра членів уряду.

"Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо", - цитує пресслужба Зеленського.

Тож глава держави пропонує парламенту вилучити ці норми.

Нагадаємо, 18 лютого Володимир Зеленський вдруге ветував закон про конкурси на держслужбу, ухвалення якого чекає Євросоюз.

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Рада 16 лютого ухвалила законопроєкт, що передбачає оголошення конкурсів на посади, які займають особи, які уклали контракти про проходження держслужби на період дії карантину.

Йдеться про схему так званих "ковідних конкурсів", яку Україна запровадила після початку пандемії і лишає чинною досі. Ця схема дозволяє керівникам держорганів та їхніх підрозділів довільно, в обхід усіх конкурсних процедур, призначати своїх людей на посади у держслужбі, для яких досі була обов’язковою конкурсна процедура.

Влітку парламент спробував зупинити цю практику, ухваливши законопроєкт № 3491, що зупиняє "ковідні конкурси", але його несподівано ветував президент.

В Євросоюзі раніше неодноразово закликали відновити конкурсний відбір, наголошуючи, що це - центральний елемент реформи державного управління.

Зобов'язання про відновлення конкурсів замість призначення "своїх людей" на держслужбу є однією з умов отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро.





