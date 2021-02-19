Зеленский объяснил свое вето законом о конкурсах, принятия которого ждет ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в парламент закон о конкурсах на госслужбу, принятия которого ждет ЕС, призвав изъять из него нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, пишет "Европейская правда".

"Президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса", - заверили в Офисе президента.

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В то же время Зеленский обратил внимание Верховной Рады, что положение, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, ведь нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра - а такое не раз у нас бывало, - эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Поэтому глава государства предлагает парламенту изъять эти нормы.

Напомним, 18 февраля Владимир Зеленский во второй раз ветировал закон о конкурсах на госслужбу, принятие которого ждет Евросоюз.

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Рада 16 февраля приняла законопроект, предусматривающий объявление конкурсов на должности, которые занимают лица, заключившие контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина.

Речь идет о схеме так называемых "ковидных конкурсов", которую Украина ввела после начала пандемии и оставляет в силе до сих пор. Эта схема позволяет руководителям госорганов и их подразделений произвольно, в обход всех конкурсных процедур, назначать своих людей на должности в госслужбе, для которых до сих пор была обязательной конкурсная процедура.

Летом парламент попытался остановить эту практику, приняв законопроект № 3491, который останавливает "ковидные конкурсы", но его неожиданно ветировал президент.

В Евросоюзе ранее неоднократно призывали восстановить конкурсный отбор, подчеркивая, что это - центральный элемент реформы государственного управления.

Обязательство о восстановлении конкурсов вместо назначения "своих людей" на госслужбу является одним из условий получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 млн евро.

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