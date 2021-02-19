В ЄС нагадали Україні про фіндопомогу після вето Зеленського закону про конкурси

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас відреагував на рішення президента Зеленського вдруге заветувати закон про конкурси на держслужбу, ухвалення якого чекає Євросоюз.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Маасікас зазначив, що зараз очікує швидкого рішення від Верховної Ради.

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"Після вето президентом Зеленським закону про державну службу я сподіваюся на швидкий пошук рішення у Верховній Раді в частині закону про набір державних службовців на основі заслуг", - заявив дипломат ЄС у своєму Twitter.

При цьому Маасікас нагадав, що конкурсний відбір на держслужбу є наріжним каменем реформи державного управління та умовою отримання макрофінансової допомоги ЄС.

18 лютого Володимир Зеленський вдруге ветував закон про конкурси на держслужбу. Своє рішення він пояснив тим, що з проєкту необхідно вилучити норми щодо обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

"Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра – а таке не раз у нас бувало, – ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює та бореться з коронакризою, коли рішення треба прийняти негайно, таке неприпустимо", - заявив Зеленський.

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Рада 16 лютого ухвалила законопроєкт, що передбачає оголошення конкурсів на посади, які займають особи, які уклали контракти про проходження держслужби на період дії карантину.

Йдеться про схему так званих "ковідних конкурсів", яку Україна запровадила після початку пандемії і лишає чинною досі. Ця схема дозволяє керівникам держорганів та їхніх підрозділів довільно, в обхід усіх конкурсних процедур, призначати своїх людей на посади у держслужбі, для яких досі була обов’язковою конкурсна процедура.

Влітку парламент спробував зупинити цю практику, ухваливши законопроєкт № 3491, що зупиняє "ковідні конкурси", але його несподівано ветував президент.

В Євросоюзі раніше неодноразово закликали відновити конкурсний відбір, наголошуючи, що це - центральний елемент реформи державного управління.

Зобов'язання про відновлення конкурсів замість призначення "своїх людей" на держслужбу є однією з умов отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро.



